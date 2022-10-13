台国防部：台军目前无采购特斯拉车型需求

台湾国防部星期四（10月13日）称，装备的采购必须考量台军的需要，并配合政府政策指导，台军目前并无增购“特斯拉”车型的需求。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾国防部星期四发布新闻稿，称针对台湾“抵制特斯拉”的报道，国防部进行说明。台湾防长邱国正在立法院答复立委质询时，台军目前并无增购“特斯拉”车型的需求，部分媒体有关“抵制特斯拉”的报道不实。

国防部称，台军目前拥有七辆“特斯拉”车型，是在2019年12月间，配合政府环保节能政策采购，主用于公务运输。对于车载摄影、通讯系统，已依资安规范妥采管控措施，并无泄密疑虑。

此外，国防部星期四召开记者会，针对台军使用特斯拉，如何避免资安疑虑，台湾国防部发言人孙立方称，在车辆进入台湾时，考量到资安的因素，车上镜头的运作都有相关资安的限制，同时包含自动导航的功能等，基本上在营区内使用及操作，甚至在营区以外操作的时候，都没有开启。

孙立方指出，自动导航唯一的开启时间，是到原厂保养跟维修时，开启进行调整，这段是有关特斯拉的资安限制。当初设置特斯拉，主要目的是配合节能政策才添购。有关资安限制部分，在购置的部分就列入思考，有一些配套的措施做适当的防护。

特斯拉创办人马斯克日前提到，台海紧张局势解方是让台湾成“特别行政区”，在台湾引起讨论。由于台军曾购买特斯拉，邱国正星期三说，当初是配合行政院环保政策购买，但如果造成顾虑就会限制，目前绝不会再购买特斯拉。