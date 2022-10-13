民众党立委蔡壁如硕士论文被指引用不当 学位被撤销

民众党立委蔡壁如被质疑在职专班论文有不当引用情形，德明财经科技大学星期四（10月13日）宣布学术伦理审议结果，认定蔡壁如的硕士论文违反学术伦理，并撤销蔡壁如学位。

据台湾《联合报》报道，德明财经科技大学星期四称，今年8月中旬接获民众检举硕士在职专班学生蔡壁如硕士论文，学校随即依照“学生违反学术伦理案件处理规定”审议，共组校内外学者专家代表等共七人，经四次会议讨论，认定蔡壁如硕士论文确实有违反学术伦理并建议撤销学位，星期四经教务会议审议，撤销蔡壁如学位和注销发放的学位证书。

德明财经科大主任秘书章秀秀称，学伦审议会根据检举人提出的事证等进行审查，检举人提出11项未引用原出处的检举事由，其中有九项位于较重要的第四、第五章，另有两项分布于其他章节，经审查后发现确实未注明出处，因此认定蔡壁如违反学术伦理，建议撤销学位。

章秀秀说，过程中学伦会也有邀请被检举人蔡壁如出席，其中第三次会议时蔡壁如有出席应答，给予被检举人陈述的机会。

德明财经科大称，尊重学伦会的审议结果，如果被检举人对结果有异议，得根据“学生违反学术伦理案件处理规定”向学校提出申复救济，以此主张自身权益。

蔡壁如同晚发布声明，称尊重学术伦理委员会的决议，但校方发出的信件只有314字，并未说明如何具体违反学术伦理。而学校发给媒体的新闻稿共518字，比给当事人的资讯还要多，令人感到不解与遗憾。

蔡壁如说，希望学校给完整的具体决议内容，在目前资讯不对称的情况下，对于审查结果，她无法认同，会捍卫自己的权益与清白，也呼吁学校公开相关审查资料，将依法提出救济申复。