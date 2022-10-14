台陆委会：小三通重启无选举考量

台湾才开放边境，外界关注两岸“小三通”何时重启。继陆委会主委邱太三日前松口称，过年是重启很好的时间点，陆委会副主委邱垂正星期四（10月13日）再度表态，指“节日通航是可能做法”，同时强调选举并非小三通重启与否的考量因素。

据台湾中时新闻网报道，陆委会星期四召开例行记者会，针对小三通开放确切时间表，邱垂正回应，小三通是金马民众关切的重点议题，也是两岸人员往来的其中一条管道，“未来一定会适时重启，而节日通航是可能的做法”，陆委会与相关机关将依据各方意见进行评估及规划，在做好准备及沟通后，适时公布重启小三通。

媒体再追问，是否可能在九合一选前都无法开放小三通，邱垂正对此仅简短澄清，选举并非小三通重启的一个考量因素。澎湖、金门、连江县长上月底均呼吁中央，应配合边境解封，一并开放已封闭两年多的小三通，除了恢复两岸人民交流往来，也让在对岸经商、探病、就学的民众可以更为便利。

两岸航点方面，邱垂正指出，台湾政府会持续就旅运需求、整体疫情及两岸情势发展等进行检讨评估。他也提到，由于两岸航班的飞航需获得台湾与大陆民航部门的许可，未来航点复航也要双方相互配合、进行必要沟通，若有具体进展，会尽速对外公开。

邱垂正解释，逐步恢复两岸健康有序的交流是政府政策，陆委会将依据最新的疫情发展跟整体情势，持续滚动检讨相关的政策措施。

两岸“小三通”是指台湾通过两个离岛金门和马祖，与大陆直接通航、通商和通邮，疫情暴发后的2020年2月10日暂停至今。

另一方面，因应中央流行疫情指挥中心星期四起调降全球旅游疫情建议为第二级警示，陆委会也调降大陆及香港澳门旅游警示灯号为“黄色”，同时提醒台湾民众赴当地应采取完整接种冠病疫苗等加强防护措施，以维护个人健康。

目前陆委会旅游警示灯号分为灰（提醒注意）、黄（特别注意旅游安全并检讨应否前往）、橙（避免非必要旅行）、红（不宜前往）四级灯号。

陆委会指出，大陆部分省市仍有疫情，且具社区传播风险，民众应特别注意旅游安全，也提醒在大陆居住或停留的民众，应注意当地疫情动态及陆方政府防控作为，及早做好因应。