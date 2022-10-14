港府拟将限聚令从四人放宽至12人

香港疫情虽有上升迹象，但香港特区政府在相隔两星期后，进一步宣布放宽三项社交距离措施，从下星期四 （10月20日）起生效，包括四人限聚令会“积极考虑”调整至12人，允许食肆、酒吧等场所开放现场表演或跳舞活动和容许市民在主题公园的户外范围用餐。

据香港《星岛日报》报道，港府在相隔两星期后，再公布从下周四起放宽三项社交距离措施，包括早前受部分专家质疑的四人限聚令，将“积极考虑”调整至12人。港府称，由于涉及修例，所以在作出修订后会再确实。

另一项措施涉及食肆、酒吧、酒馆、夜总会、博物馆等场所，港府将容许这些场所提供现场表演或跳舞活动，前提是表演者要每七天做两次核酸检测，在彩排和表演当天要做快速测试，表演时要尽量戴口罩，与观众保持适当距离。港府也将容许市民在主题公园的户外范围饮食。

香港医务卫生局副局长李夏茵称，经过上次放宽后情况可控，因此进一步调整措施。她指，市民在这两年多疫情期间，已经历不少考验，希望可以在有秩序下逐步复常。李夏茵在记者会上多次被问到放宽措施的准则和时间表，她多次强调需要有序及逐步推动，避免在复常之路徘徊或转弯，并避免将公营医疗系统推向极限。

港府目前仍维持食肆堂食及酒吧的营业时间限制，分别以凌晨12时及凌晨2时为限，而烧烤及露营场地目前仍然关闭。李夏茵称，放宽措施的时序，会以对经济及民生比较严重者为先，其他措施会在疫情稳定下再作考虑。

香港的病毒繁殖率也重回1以上的水平。另外，根据香港卫生防护中心提供的数字，过去一周香港本土病例及输入病例分别录得三成的升幅，输入病例中约五成在机场检测出。

防护中心称，奥密克戎变异株BA.5仍然在本土感染病例中占九成，中心化验处会就社区收集到的输入病例做基因分析，了解抵港旅客输入变异株的比例，并以更快速的测试确保获得实时数据，而近日的23起奥密克戎XBB变异株均是在过去两、三天找到。

对于有建议认为，当局可放宽抵港后核酸检测的要求，改以快测代替。李夏茵称，抵港核酸检测可以得知输入病例的变种病毒株，如取消检测有相对大的风险，因此不应该取消。

针对何时放宽至“0+0”（取消酒店隔离和居家检疫要求），李夏茵称，“0+3”政策只实施约三星期，还需要时间观察是否调整措施。她说，输入病例指标有向上调，当局每一步都要很小心。

迪士尼乐园度假区对新措施表示欢迎，并会继续与相关部门紧密沟通，调整度假区相应服务，期待迎接更多宾客到访。持牌酒吧会所联会创会会长梁立仁称，业界约有两成酒吧以现场表演作为卖点经营，即使政府早前放宽经营限制，部分酒吧都未有营业，相信此次放宽可让他们复业。他也促请当局放宽酒吧营业时间的限制，否则生意增长只会有限。

香港星期四新增5622起确诊病例，其中输入病例有387起，输入病例中，再发现23起XBB变异株个案，目前香港累计发现29起XBB及一起BA.2.75.2个案。另外再多八名确诊患者死亡。