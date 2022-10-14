香港本月底办金融科技周料吸引逾2万人参与

香港特区政府将在本月底主办金融科技周，预料将吸引逾2万人参与。

据香港中通社报道，香港投资推广署星期四（10月13日）公布，今年的香港金融科技周将于10月31日至11月4日透过实体及线上形式举行，预计将吸引来自全球80个经济体逾2万多名参加者及超过300万在线观看次数。

今年香港金融科技周主题为“突破界限 共创非凡”，将汇聚环球领袖以及世界顶尖的金融科技先驱，共同透过四个主题探讨金融科技的未来发展，包括环球金融科技概况、中国大陆和粤港澳大湾区的金融科技、新兴科技的应用和虚拟资产。

论坛也将招待超过250位演讲嘉宾和逾400家赞助及参展商，以及逾30个国际贸易代表团和代表参与。主论坛在10月31日至11月1日实体举行。

香港金融科技周其他活动包括金融科技展览、科技演示环节、商业计划推介比赛、初创专区、商业配对、20多个工作坊及周边活动等。

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇说，疫情下实施旅游限制，令近三年来金融机构负责人较难踏足香港，政府将入境隔离要求放宽至“0+3”（三天居家医学监测），为香港金融科技周创造较有利的筹办条件。

许正宇有信心，今年将吸引更多中国大陆及海外金融机构、企业及投资者赴港参与，从而向外展示香港作为国际金融中心的竞争力，也是开拓及扩展不同金融业务的理想城市。

目前香港金融科技周售出超过7000门票。香港投资推广署金融科技主管梁瀚璟说，门票销售情况符合预期，相信接近举办日期会有更多人购票。