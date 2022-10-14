中国常驻联合国临时代办促人权高专办调查美侵犯人权行为

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵促请联合国人权事务高级专员办公室，对美国侵犯人权行为展开调查追责。

据中国常驻联合国代表团官网消息，第77届联合国大会第三委员会（联大三委）星期四（10月13日）举行同人权高专互动对话。联合国人权事务助理秘书长科里斯视频出席会议，并通报人权高专办工作。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵阐述了中方关于人权问题的原则立场。

针对美国、欧盟、日本等少数国家借涉疆、涉藏、香港问题攻击抹黑中国，戴兵予以坚决驳斥，并强调人权高专办要取信于人，展现公正和勇气，就应该对美国侵犯人权行为进行调查追责并发布报告。

戴兵说，加强团结合作，促进和保护人权，是国际社会的共同责任。各国人权事业必须从本国实际和人民需要出发。一国人权好不好，只有本国人民最有发言权。中方不接受人权“教师爷”，反对人权政治化和双重标准。

戴兵强调，今天，美国、欧盟、日本等少数国家在发言中无视自身在人权问题上的斑斑劣迹，却对发展中国家指手画脚，挑起对抗，再次暴露他们借人权问题干涉别国内政的政治图谋。他们如此虚伪和双重标准，是国际人权合作最大的破坏者。

他指出，人权高专办发布的所谓涉疆“评估”，没有合法授权，没有当事国同意，没有事实依据，完全是非法、无效的。这份“评估”与前任高专访华后发表的声明内容大相径庭，更是在前任高专卸任前15分钟匆忙发布的。这份“评估”本质上是美西方胁迫外交的产物。10月6日，人权理事会严正拒绝了美西方提交的涉疆决定草案，拒绝认可高专办所谓“涉疆”评估。这是事实和真相的胜利，是发展中国家共同的胜利。

戴兵说，中国香港作为国际金融中心正在焕发新的活力，“一国两制”正在展现新的生机。中国西藏人权事业全面发展进步。美国制造涉疆涉藏谎言，已被世人看清。美国企图借人权问题搞乱中国，注定失败。

他强调，美国等少数国家必须要正视并纠正自身人权劣迹，包括对印第安人的种族灭绝、对少数族裔的系统性种族歧视和警察暴力、对发展中国家的单边强制措施等等。“我要强烈呼吁，人权高专办要取信于人，展现公正和勇气，就应该对美国侵犯人权行为进行调查追责并发布报告。”

俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、老挝、柬埔寨、尼加拉瓜、叙利亚等国代表在发言中赞赏中国人权成就，反对借新疆、西藏、香港等问题干涉中国内政。

委内瑞拉、沙特、古巴、伊朗、埃及、阿尔及利亚等发展中国家代表呼吁加强人权对话与合作，反对将人权问题政治化，反对双重标准。

委内瑞拉还代表“捍卫《联合国宪章》之友小组”19个成员国作共同发言，关切部分人权机制和特别程序在缺乏当事国同意、缺乏可信证据的情况下、为了迎合政治操弄进行所谓“评估”，反对人权高专办超出授权发布所谓“评估”报告，反对在人权领域采取双重标准和干涉内政，呼吁以公正、客观、非选择性、非政治化原则促进和保护人权。