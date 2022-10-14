经济学家预计香港财政赤字将是最初估计的三倍

经济学家预计，受到经济动荡的影响，香港今年的财政赤字可能是政府最初估计数据的三倍。

据彭博社报道，对12位经济学家的最新调查显示，香港2022-23财年的财政赤字可能达到1590亿港元（288.37亿新元），相当于本地生产总值(GDP)的5%。这几乎是政府年初预算案所估算的563亿港元的三倍，也高于财政司司长陈茂波上个月修订后的超过1000亿港元的预测。

虽然香港有足够的资金来填补这一缺口，但其储备却在快速下降，使未来的政府支出面临风险，并提高了通过增加借贷或增税来填补资金缺口的可能性。

法国外贸银行经济学家吴卓殷说：“这意味着从长远来看，政府用于解决结构性问题的资源将减少。”他提到人口老龄化以及需要相应配置更多资源用于福利、医院和医疗保健。

香港政府截至8月底拥有7741.7亿港元的财政储备，从过去五年的平均情况来看，这大致相当于14个月的支出。Oxford Economics经济学家Lloyd Chan说，香港今年年底的外汇储备可能在8000亿港元左右，与政府支出的比例将降至二十多年最低水平。

吴卓殷认为，当前的政策可能危机香港的无负债状况，因为政府发行短期债券来为支出提供资金或长期调整税收的压力越来越大。

吴卓殷说：“压力实际上很高”，并指出政府最近出现了赤字。香港2020-21财年的预算赤字创出20年来最高水平。吴卓殷说：“我确实认为局势会开始让香港政府多一点担忧。”