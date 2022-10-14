猪肉鲜菜价格上升 中国9月CPI环比涨0.3%

中国国家统计局周五（14日）公布了全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。从环比看，CPI由上月下降0.1%转为上涨0.3%，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄1.1个百分点。

据中国国家统计局官网消息，同比方面，9月CPI同比上涨2.8%，PPI同比上涨0.9%。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟说，CPI由上月下降0.1%转为上涨0.3%。其中，食品价格上涨1.9%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约0.35个百分点。

食品中，受高温少雨天气影响，鲜菜价格上涨6.8%，涨幅比上月扩大4.8个百分点，影响CPI上涨约0.14个百分点，占CPI环比总涨幅四成多。

猪肉消费需求季节性回升，加之看涨预期下部分养殖户压栏惜售，价格继续上涨，但在中央储备猪肉投放等措施作用下，中下旬涨势有所趋缓，全月平均上涨5.4%。

非食品价格由上月下降0.3%转为持平。非食品中，工业消费品价格由上月下降0.7%转为持平，其中受国际油价下行影响，国内汽油和柴油价格分别下降1.2%和1.3%。

9月份，国际原油等大宗商品价格继续下降，国内部分行业需求回升，工业品价格走势整体下行，但下行态势趋缓。

从环比看，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄1.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.2%，降幅收窄1.4个百分点；生活资料价格由下降0.1%转为上涨0.1%。

国际原油价格下行带动中国国内相关行业价格下降，其中石油和天然气开采业价格下降3.8%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.5%，化学纤维制造业价格下降0.4%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降0.1%。

基建投资项目逐步实施，金属、水泥等相关行业需求回升，价格降幅均有收窄。

