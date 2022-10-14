蔡壁如称若硕士论文有瑕疵将请辞立委

德明财经科技大学星期四（10月13日）公布审定结果，认定民众党立委蔡壁如在职专班的资管系硕士论文违反学术伦理事实，撤销蔡壁如硕士学位。蔡壁如星期五（14日）在记者会上强调硕论是自己所写，待收到德明科大学伦会的全文审定报告后，若真有瑕疵，将自愿请辞立委。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，蔡壁如说，她在职进修并不是为了所谓的“洗学历”，而是因为工作上的需求，当时刚进入台北市政府，需要了解政治人物在社群媒体上发布的文章内容，及其选题方向、文章的讨论度和扩散度，和选举结果之间的关连性。

她说，硕士论文的研究主题是，民意代表社群网站对于市政议题的关注度，论文撰写过程需要搜集大量资料，观察引用到许多不同的资料，已于学伦会审查过程中说明。

蔡壁如说，即使只是在出处引用上的疏漏，也愿意坦然面对，如果真有违反了学术伦理，固然不服也必须承担。她非常希望德明科大学伦会公开资讯，让她知道究竟是哪里有不够严谨的地方，才可以知道要如何改进。

蔡壁如表明也愿意把自己的例子公开作为论文写作的教案。同时也会捍卫自己的权益与清白，也请学校公开相关审查资料，将依法提出救济申覆。

对于外界关心是否请辞立委？蔡壁如说，大家关心的是政治人物的诚信，那这份研究就是自己做的，检举人也未检举结论，是针对文字叙述与引用，自己做的研究与图表没有问题。若硕士论文真的有瑕疵不能被接受，“我也不会回避，愿意负起政治责任，也不会眷恋，等收到判决书全文，如果真的有做不好的地方，我愿意辞掉立法委员。”