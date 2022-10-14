理想占汽车领域投诉超六成

因9月1日理想汽车公布理想one将升级换代停产，引发大量用户投诉理想汽车存在误导消费，导致理想投诉量占比达到整体汽车领域的超六成。

据黑猫投诉报道，黑猫大数据中心联合黑猫投诉平台发布9月数据显示，9月汽车领域投诉量环比上涨185.19%，其中理想投诉量占比达到63.43%，因9月1日理想汽车公布理想one将升级换代停产，引发大量用户投诉理想汽车存在误导消费，相关集体投诉量超1800单。

汽车领域头部商家中，领克、哈弗、理想处理情况不尽如人意，2022年投诉单回复率分别只有7.35%、4.69%和0.48%。

领克06和06phev车机不更新问题投诉集中，用户质疑其虚假宣传；哈弗被指制造工艺存在质量问题，车漆爆漆鼓包，涉及初恋、赤兔等多个车型；理想one升级换代停产，引发大量用户投诉理想汽车存在误导消费。

9月1日，理想汽车宣布理想ONE将升级换代，并优惠两万元（人民币，下同，约4000新元）销售。不少车主反映，在订购时，销售和汽车生产商未提及理想ONE将升级换代停产以及降价等相关事宜。当车主询问时，销售也表示没有这个计划，并保证全国统一价格，不存在降价情况。

不少车主认为，理想汽车存在欺骗、隐瞒、虚假宣传等问题，造成消费者损失。车主要求，理想汽车退还两万元优惠，保证车辆停产后的后续维修事宜，提供终身质保，并保留本人更换新款车辆权利。