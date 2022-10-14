中国国务院联防联控机制：必须坚定不移支持“动态清零”

在中国大陆本土疫情升温之际，中国国务院联防联控机制重申，“动态清零”是科学的、防控效果是显著的，必须坚定不移坚持。

据央视新闻报道，中国国务院联防联控机制星期四（10月13日）举行发布会，国家卫生健康委负责人在发布会上说，当前全球疫情仍处于高位运行，中国本土聚集性疫情呈现“点多、面广、频发”的特点，防控形势依然严峻复杂，但总体可控。

这名负责人指出，国家卫健委、国家疾控局加强统筹调度，派出了工作组强化新疆、内蒙古、宁夏、云南、山西、西藏等地疫情防控力量。

国务院联防联控机制有关专家称，中国政府所施行的“动态清零”是基于“人民至上、生命至上”的抗疫理念所决定的，“动态清零”的核心是阻断疫情的持续性社区传播，防止疫情形成规模性流行或者规模性疫情反弹。

这名专家还说，过去近三年时间里，中国先后发生了300多起境外输入引发的本土疫情，这些疫情都得到了很好控制。他强调，实践证明，“动态清零”总方针是科学的，防控效果是显著的，是符合中国实际情况的，目前必须坚定不移地坚持。

根据中国卫健委星期五通报，中国大陆星期四新增249起本土确诊病例、1010名本土无症状感染者。

从本周一（10月10日）起，《人民日报》《经济日报》、新华社等接连就国家防疫方针进行强硬表态，强调“躺平不能赢”“中国防疫远未到歇歇脚的时候”等论述，强化了中国官方固守“动态清零”严格防疫方针的立场。