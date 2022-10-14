台军舰拟配备“华阳”垂直发射系统强化防空战力

台湾海军规划在2026年完成兴建“防空型”和“反潜型”轻型巡防舰各一艘。台湾军方人士透露，这两艘军舰将配备“海剑二”舰载防空导弹，并研制“华阳”垂直发射系统，大幅提升军舰的防空战力。

据台湾《自由时报》报道，台湾军方人士指出，轻型巡防舰的舰艏A砲位为76快砲，B砲位的位置会在甲板下方配置“华阳”垂直发射系统。

台湾海军现正进行的康定级（拉法叶级）军舰性能提升案，六艘康定军舰都会改采用垂直发射系统，但军方内部盛传，中科院在台造“华阳”垂直发射系统的研制上，多次出现瓶颈，后来是引进法国原厂及法方专业科研人员的技术指导后，才使得“华阳”垂直发射系统的研制获得突破。

但上述消息没有得到台湾军方的证实。

日前交付台湾海军的玉山军舰，舰上甲板配备了四座八联装“海剑二”防空导弹斜式发射箱，合计达到32枚导弹之多。据悉，康定级（拉法叶级）军舰在完成战斗系统提升案后，舰载防空导弹将配备32联装的“海剑二”防空导弹，并在甲板下配置垂直发射系统。

但由于轻型巡防舰的吨位为2000至2500吨，比康定级军舰小了一号，轻型巡防舰垂发系统配备的“海剑二”防空导弹，会是32联装或是24联装，军方人士也未给出具体结论。

台湾海军参谋长蒋正国日前在立法院答询时说，轻型巡防舰除配备“海剑二”防空导弹之外，也将配备增程型超音速反舰导弹，以震慑中国大陆的航空母舰，待2026年筹获两艘原型舰后，拟再筹获10艘后续舰。