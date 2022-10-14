成都出台文件规范剧本杀行业

中国现存剧本杀相关企业超1.2万家，成都市出台文件，对该行业进行规范。

据新京报报道，成都市文广旅局星期三（12日）公布消息，《成都市促进剧本娱乐行业健康有序发展的办法（试行）》正式发布，采取适龄提示、限时等措施，加强对未成年人保护工作。

近年来，以剧本杀、密室逃脱为代表的剧本娱乐经营场所快速发展，在促进青年群体特别是大学生创业就业、丰富文化供给、满足民众文化娱乐消费需求的同时，也出现了色情、血腥、暴力、灵异等不良内容，以及消防安全隐患等问题。

在剧本娱乐经营场所向未成年人提供服务方面，文件要求，剧本娱乐经营场所使用的剧本脚本应当设置适龄提示，标明适龄范围；设置的场景不适宜未成年人的，应当在显著位置予以提示，并不得允许未成年人进入。

企查查数据显示，中国现存剧本杀相关企业1.22万家。近10年来，剧本杀相关企业注册量不断增加。2019年中国新增剧本杀相关企业2421家，同比增长185.50%。2022年上半年，新增剧本杀相关企业590家。

从区域分布来看，江苏以1259家剧本杀相关企业排名第一。陕西、辽宁分别有剧本杀相关企业988家、987家，位居前三。从城市分布来看，西安以767家剧本杀相关企业排名第一。其次是深圳、武汉等城市。