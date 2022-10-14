美拟以国安为由禁止华为和中兴通讯设备在美销售

一份内部文件透露，美国联邦通讯委员会（FCC）计划以国家安全为由，禁止批准美国新的通讯设备使用来自中国通讯设备公司华为和中兴的产品。

综合路透社和新闻网站Axios星期四（10月13日）的报道，FCC主席罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）上周向其他三位委员发布了拟议的禁令，以供最后批准。这项禁令规定，如果没有美国政府的授权，华为和中兴都将不能在美国销售新设备。

罗森沃塞尔在一份声明中说：“美国联邦通讯委员会仍致力于保护我们的国家安全，确保不值得信赖的通讯设备在美国境内不被授权使用，我们正在继续这项工作。”

报道称，这是美国FCC首次以国家安全为由禁止电子设备的销售，对这两家中国公司实施更多钳制。FCC早前曾禁止美国公司使用联邦资金从这些公司购买设备，但新命令将把这一禁令扩大到所有采购。

FCC的规定还将明确禁止美国销售用于公共安全的视频监控设备。消息人士称，这将影响中国公司海德拉通讯公司、杭州海康威视和大华技术公司在美国的销售。

但一名消息人士称，这项规定不具有追溯力，意味着美国公司还是能销售FCC已批准的中国通讯设备，不过需要FCC新批准的新设备将被禁止在美国销售。

去年3月，美国FCC根据一项旨在保护美国通讯网络的法律，将华为、中兴、海德拉通讯公司、杭州海康威视和大华技术公司等五家中国公司列入所谓的“覆盖名单”中，称这些公司对美国国家安全构成威胁。

同年6月，FCC再表决推进计划，禁止批准被视为国家安全威胁的中国公司设备进入美国电信网络，其中包括华为和中兴。FCC当时还称，正考虑禁止对覆盖名单中所有的公司进行设备授权。

美国参议院情报委员会主席华纳（Mark Warner）星期四表示，很高兴看到美国FCC“最终采取这一步骤来保护我们的网络和国家安全”。

针对美国的指控，中国驻美大使馆今年早些时候则批评美国FCC滥用国家权力，在没有事实依据的情况下再次“恶意攻击”中国电信运营商。