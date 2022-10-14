张庭林瑞阳涉传销案听证会排期中

台湾艺人张庭和丈夫林瑞阳的企业陷入传销风波后，一系列相关的纠纷和官司都纷纷浮出水面。有知情者曾透露，涉传销的案件，听证会正在排期中。

据第一财经报道，企查查App显示，杭州拉米鞋类有限公司与上海达尔威贸易有限公司买卖合同纠纷新增开庭公告，受理法院为上海市静安区人民法院，开庭时间为10月14日。

企查查信息显示，达尔威贸易有限公司为张庭林瑞阳夫妇“TST庭秘密”品牌关联公司。

此前，达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处。就在最近，张庭夫妇公司违约反诉合作商被驳回。

有知情者曾透露，石家庄市裕华区市场监督管理局关于达尔威涉传销调查的听证会具体时间尚未确定，目前还在排期中。估计张庭夫妇方面会出示各类证据来证明自己的收入是合法所得。听证会过后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示，估测所涉金额非常巨大。

天眼查App显示，张庭（张淑琴）在中国大陆有92家关联公司，其中79家为存续状态，张庭担任67家公司的法定代表人、66家公司的高管，并直接持股14家公司。

这些企业涉及生物科技、房地产开发、商务咨询、贸易等行业。张庭丈夫林瑞阳（林吉荣）关联有72家公司，存续状态的有51家，其中张庭、林瑞阳夫妇与陶虹均在上海达尔威贸易有限公司任职。