中俄将签署建立月球科研站协议

中国的探月工程持续进行，在实现载人登月以前，中国计划与俄罗斯合作建立月球科研站根据俄罗斯方面的消息，中俄双方将会签立月球科研站的全面协议。

据俄罗斯卫星通讯社星期四（10月13日）报道，俄罗斯国际月球科研站（ILRS）专家组负责人、俄罗斯科学院空间研究所所长安纳托利·佩特鲁科维奇在第十三届莫斯科太阳系研讨会上说，俄罗斯和中国将于近期签署关于建立月球科研站的协议。

佩特鲁科维奇透露：“早在去年，俄罗斯和中国就签署了关于合作制定建立国际月球科研站计划的备忘录。合作稳步发展，我们的联合科研小组正在工作，近期将签署一项关于实施该计划的全面协议。”

佩特鲁科维奇说，中俄科学家在一年的联合工作中确定了九个优先合作的科研课题，并为此成立了专家分组。这些课题包括月球地形学和地质学、内部构造、化学、近月空间，以及可能建造月球望远镜和科学仪器问题，以观测地球和外层空间，并寻找轻质暗物质粒子。

此前央视新闻在9月引述中国国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠指出，探月工程四期任务已获官方批复，“嫦娥六号”产品基本上已经生产完毕，“嫦娥六号”正在研制中，后续将对月球南极进行探测，将建立国际月球科研站的基本型。

而中国国家航天局副局长吴艳华1月底曾说，探月工程四期的目标就是要初步建设国际月球科研站的基本型，“嫦娥六号”、“嫦娥七号”和俄罗斯规划的相应任务，用五年左右的时间，要完成建站之前的勘察工作。