澳门推全城消费嘉年华 奖金奖品总值近1亿澳门元

澳门2022年全城消费嘉年华将于本星期六（10月15日）正式推出，为期20周，奖金奖品总值近1亿澳门元（约1756万新元）。

据中新社报道，澳门大型促进消费活动2022年全城消费嘉年华开幕仪式星期四（13日）在澳门中华总商会举行。

2022年全城消费嘉年华由澳门特区政府经济及科技发展局与澳门中华总商会合办，旨在进一步推动疫后经济复苏，提振市场氛围。活动将于10月15日正式推出，直至2023年2月28日，奖金奖品总值近1亿澳门元。

活动期间，通过实名认证的电子钱包用户，在澳门线下大部分实体店铺消费时，通过移动支付单笔实付满68澳门元，即可获得抽奖机会获取电子优惠券。参加者还可自动参加在整个活动结束后举行的终极大抽奖，包括总值100万澳门元的现金及餐饮住宿等。

据介绍，经科局以往与不同地区商会合办社区消费嘉年华活动，并取得一定成效。在此基础上，2022年全城消费嘉年华活动规模及覆盖面均有所扩大，在澳门多个地区商会及行业协会的配合和八家支付机构的支持下，将串联起各行各业共同参与，预计将有超过两万家商户参与活动。

经科局副局长陈子慧在开幕仪式致辞时说，随着冠病疫情保持稳定，以及中央政府各项惠澳措施的有序落实，包括中国大陆赴澳门旅行团及电子签注的恢复，将为澳门经济复苏注入强心针。澳门特区政府将继续全力采取一系列扩客源及扩内需等措施，促进经济稳步复苏。

澳门中华总商会理事长马志毅指出，希望活动能起到推动消费、促进内需、盘活经济的叠加作用。他并呼吁参与商号配合活动，推出更多的产品优惠，也希望居民在能力范围内多消费，共同提振市场消费信心。