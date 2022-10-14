中国12城租赁价格指数上涨

随着租房旺季收尾，中国全国租赁市场回归常态，多个城市在内生型租赁需求支撑下租赁价格上涨。

据澎湃新闻报道，58安居客房产研究院星期五（10月14日）发布的《2022年9月全国租赁市场报告》指出，根据以往经验，租房市场的旺季集中在夏季，毕业生求职、新员工入职的周期以年为周期延伸，在每年6、7月形成租房和置换的高峰；高峰过后的市场表现，则主要取决于城市的内生型租赁需求。

数据显示，9月份整体市场表现稳中有升，中国全国40城中20城租赁价格环比指数小幅上涨，其中35个城市本月环比价格指数波动幅度在-2%至2%之间，表现相对平稳。

分城市来看，9月份，北京、深圳等一线城市价格表现亮眼，环比指数涨幅约4%；西安、杭州环比价格指数稳中有升；济南、苏州、青岛等城市挂牌价格表现相对稳定。结合9月全国40城租赁价格同比指数，有12城价格指数同比上涨，28个城市挂牌租金低于去年同期，对于这些城市的租房者而言，眼下可能是一个换房的好机会。

从中国40城租赁新增挂牌房源供应情况来看，有13城新增挂牌供应环比上升。随着市场回归常态，区域核心城市展现出内生市场的稳定性，据58同城、安居客发布的报告，9月郑州、宁波、太原、兰州、长沙、杭州、苏州、南京等城市租赁新增供应表现相对稳定。

整体来看，9月市场需求热度表现与去年同期相当。其中，一线城市中，上海、广州需求表现相对平稳；西安、南京、杭州等新一线城市市场需求表现相对更稳定。此外，据58同城、安居客国庆假期期间调研显示，对比2021年同期数据，新一线城市租赁需求热度的跌幅收窄，市场表现相对好于一线城市。