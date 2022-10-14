甘肃省陇南市10名公职人员瞒报行程被处分

中国甘肃省陇南市文县10名公职人员因在国庆假期返程时瞒报行程逃避闭环管控，对疫情防控造成风险隐患，被给予诫勉谈话等处分，并将按有关规定进行严肃处理。

据中国央视新闻报道，甘肃省陇南市文县纪委监委星期五（10月14日）通报，称有少数中共党员干部、公职人员对相关纪律要求置若罔闻，有令不行、有禁不止，在国庆假期返文时瞒报行程逃避闭环管控，对全县疫情防控造成风险隐患。

通报称，县教育局办公室主任金效斌（中共党员）、尖山乡干部张贵禄、县东坝中学教师吕文奇（中共党员）、县政务服务中心职工邵昊阳、县中医院职工刘可、县第三中学教师张兰、县城投公司职工杨枫栋、白水江自然保护局职工刘勇、县邮政局职工毛代明、县电信公司职工刘艳芳10人，国庆假期从外县返文，在疫情防控监测点扫码登记时，为逃避疫情防控闭环管控，向工作人员谎报只是临时过境文县，不在县域内逗留。

通报称，10人均未按照自己报备的路线过境，也未按当前疫情防控有关要求进行闭环管控，分别在县域内不同时段和地点活动，给全县疫情防控造成风险隐患。

通报说，经县纪委监委研究决定，对金效斌、张贵禄、吕文奇进行诫勉谈话（影响期半年）；责成县卫健局、县教育局、县财政局、县政务服务中心，对刘可、张兰、杨枫栋、邵昊阳按照有关规定进行严肃处理；由县纪委监委向白水江自然保护局、县邮政局、县电信公司发出问题移交函，对刘勇、毛代明、刘艳芳按照有关规定进行严肃处理。

此前，甘肃陇南武都区也在10月8日对六名履行疫情防控工作责任时不实不细的干部给予了处分。

据中国卫生健康委通报，甘肃省星期四（13日）没有新增本土确诊病例，新增7起本土无症状感染病例。

