国民党团吁尽快重启小三通

随着台湾边境解封，外界关注两岸“小三通”何时重启。台湾在野的国民党立法院党团星期五（10月14日）呼吁台湾政府尽快重启“小三通”。

据台湾《经济日报》报道，国民党团星期五召开“国门只开一半，台商比旅客还难回来”记者会，党团书记长李德维主持、副书记长洪孟楷和金门县立委陈玉珍、连江县立委陈雪生出席。

记者会视讯连线漳州台商协会会长林伯彦、厦门台商协会会长吴家莹、福州台商协会会长蒋佩琪，反映“小三通”如果不尽快恢复开通，台商将非常不方便。

陈玉珍称，“小三通”开放符合政府主张的两岸健康有序往来，尤其两岸关系紧张时刻，适时伸出橄榄枝对两岸和平也是有意义的事情，不要回避“小三通”问题。

她说，如果“小三通”不尽快恢复开通，受影响的是台湾民众。以金门为例，“小三通”这两年多来没有开放，观光产值已经蒸发了66亿元新台币（2.94亿新元）。

陈雪生则说，恢复“小三通”可以擦出两岸关系和平火花。他说，如果是考量防疫因素，两岸可以依照各自的防疫规定，入境后按照各自的防疫规定办理。

针对开启“小三通”时间表，陆委会主委邱太三日前称，过年是重启很好的时间点。陆委会副主委邱垂正星期四（10月13日）再度表态，指“节日通航是可能做法”，同时强调选举并非小三通重启与否的考量因素。

两岸“小三通”是指台湾通过两个离岛金门和马祖，与大陆直接通航、通商和通邮，疫情暴发后的2020年2月10日暂停至今。