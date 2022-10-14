美国1840亿美元养老基金将中国股票配置减半

美国德克萨斯州公共教育雇员的1840亿美元（2615.38亿新元）养老基金经理正将其中国股票的目标配置减半，数月内或减少数十亿美元的此类持股。

据彭博社报道，在9月中旬一次会议上通过的提案显示，德克萨斯州教师退休系统(TRS)正转向一个量身定制的新兴市场股票新基准，以降低中国在MSCI新兴市场指数过高的比重。TRS先前曾经依赖这个指数。此举将有效地将中国在其投资组合中的长期目标权重降至约1.5%，与台湾的权重相似甚至更小。

根据提交给该会议的一份文件，新基准于9月19日生效。 TRS致力于维持对新兴市场股票的目标配置9%。

在该养老基金网站公布的会议视频中，其投资管理部门的幕僚长霍夫曼（Katy Hoffman）说，改变是为了提高该基准的多样化。有一个六个月的过渡期来相应地调整其当前的投资组合，旨在减少对价格的负面影响。

根据其网站，TRS是德克萨斯州最大的公共退休系统，在世界排名前25位。TRS未说明中国配置的变化是源自近期中国股市表现不佳还是出于政治考虑。

据另一份提交给TRS会议的文件，中国在MSCI新兴市场指数中的权重为35.4%，是第二大市场台湾14.5%的两倍多。在新基准下，中国的权重将降至17.7%，略低于台湾的18.5%。

根据一份财务报告，截至6月底，TRS持有价值近148亿美元的新兴市场股票，占其投资总市值的8%。它没有具体说明其中多少是存放在中国股票。