瑞银报告：香港房地产泡沫指数亚洲最高

瑞银发表的报告指出，香港房地产泡沫指数排名从去年的全球第三名跌至第五名，但“泡沫”程度继续位列亚洲第一。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”星期五（10月14日）的报道，瑞银发表了2022年《全球房地产泡沫指数》报告。

报告指出，香港房地产泡沫指数达1.71，位居全球第五。报告提到，香港楼市名义价格由去年中至今年中累计滑落4%，为报告涵盖城市中表现最差，但未脱离泡沬风险区。

报告指出，香港楼市持续上涨15年，累计升幅冠绝其他上榜城市，但从2019年起，香港市民负担能力难以追上、经济下滑和疫情管控措施，都令物业市场需求转弱。

不过，瑞银认为香港楼市仍有泡沫风险，因家庭负债水平仍在上升、租金跌幅超越楼价跌幅，而按揭利息上升、经济前景不明朗都成为香港楼市未来隐忧。中期而言，中国大陆经济的复苏可为香港楼市带来支持。

同期，新加坡楼价上升11%，但泡沫指数仅为0.5，属价值高估区；加拿大最大城市多伦多则以2.24评分居全球榜首。德国法兰克福以2.21评分居次；瑞士苏黎世排第三，评分为1.81；德国慕尼黑排第四，评分为1.8。

瑞银指出，人口增长速度高及超低按揭利率，是推动加拿大城市泡沫化的主要因素。