乌干达学生被高额奖学金骗赴台就读成黑工 中州科大三人被起诉

台湾彰化县中州科技大学今年被爆涉嫌以高额奖学金，吸引16名乌干达留学生申请就读，结果校方无法兑现提供奖学金承诺，还以拖欠学杂费和旅费为由将上述留学生送到工厂当超时黑工。彰化地检署星期五（10月14日）终结侦查，以依涉犯违反人口贩运防制法起诉中州科大三人，另依涉犯贪污治罪条例起诉苗栗县政府及青年发展处涂姓副处长和廖姓科员等人。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，中州科大的乌干达留学生向教育部投诉，赴台后课余时间和假日被仲介带到苗栗等县市工厂超时工作，跟先前学校招生广告声称赴台留学可获奖学金、到高科技产业实习完全不同。他们本来希望到台湾高科技产业实习，将经验带回发展乌干达高科技产业，结果希望落空。这些留学生的投诉引起中央政府重视，要求调查。

彰化检方调查发现，中州科大柴姓学务长和国际教育事务部门的蓝姓主任和林姓行政主管2019年11月间涉嫌谎称提供高额奖学金、高科技产业实习等诈术，诱骗乌干达16名青年以留学中州科大名义赴台，抵台后以积欠赴台旅费每人10万零700元新台币（约4486新元）和每人每学期学杂费6万多元新台币等不当债务的约束手段从中牟利，并透过陈姓仲介业者把乌干达留学生送往苗栗县等地工厂从事超长工时、且与报酬显不相当的劳力密集工作。

由彰化检方领导的专案小组四次搜索中州科大，查获中州科大李姓行政人员要找回一名不堪打黑工而逃跑的乌干达留学生，涉嫌违反个人资料保护法，要求当时担任移民署中区事务大队南投收容所刘姓副队长，利用权限查询某名乌干达留学生的去向，刘姓副队长提供资料给中州科大寻人。

此外，专案小组也查出陈姓仲介业者为了使苗栗县政府青年发展处廖姓科员的外国人非法打工调查不要波及雇用乌干达留学生的工厂业者，委托认识廖姓科员的徐姓男子以招待吃饭等方式，要求廖姓科员登载不正确资讯。

中州科大乌干达留学生非法打工全案经检察官侦查终结，对涉犯本案的被告分别以违反人口贩运防制法、刑法加重诈欺取财、违反贪污治罪条例、违反个人资料保护法、刑法公务员泄漏国防以外之秘密、行使公务员登载不实文书等罪嫌提起公诉，柴姓学务长使中州科大诈取教育部补助款9万3979元新台币、蓝姓主任获利24万2060元新台币、林姓行政主管获利8万3400元新台币、陈姓仲介获利202万9384元新台币，检察官均依法向法院声请宣告没收。

苗栗县政府青年发展处涂姓副处长经侦讯后，检察官认为涉犯贪污治罪条例重大，有逃亡及串证之虞，先前已经向法院声请羁押禁见获准。