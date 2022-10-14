近三成中国企业秋招应届生需求增加

截至今年9月底，中国有76.57%的企业已启动秋招。其中，28.34%的企业反馈，今年秋招的应届生需求比上年有所增加。

据第一财经报道，猎聘最新发布的《2022三季度中高端人才就业数据报告》显示，截至今年9月底，有76.57%的企业已启动秋招。其中，28.34%的企业介绍，今年秋招的应届生需求比上年有所增加。

其中，硬科技求贤青睐应届生，半导体/集成电路应届生职位占比上升最多。数据显示，在2022三季度应届生新发职位的细分行业TOP20中，电子技术/半导体/集成电路以11.73%的占比位居第一，比2021三季度增长了4.54个百分点，从上年三季度第二上升为今年同期第一。

报告分析，与芯片产业紧密相关的半导体/集成电路属于中国硬科技产业，人才缺口较大，该行业应届生需求占比的增多，表明越来越多的企业注重从源头抢人，更愿自主培养人才。

报告显示，占比增幅排名第二至第五的行业是汽车/摩托车、新能源、机械制作/机电/重工、仪器/仪表/工业自动化电气,占比增幅区间为1.41至1.95个百分点。这表明在国家大力倡导实业、推动新能源的政策下，相关产业市场行情看好，对人才的需求更加迫切。

薪水方面，20万元（人民币，下同，约3.96万新元）以上的招聘年薪对多数应届生而言是高薪工作。猎聘大数据研究院分析了2022三季度20万至50万元年薪的应届生职位分布情况发现，20万至30万元、30至40万元年薪的应届生职位分布最多的两大行业均为电子技术/半导体/集成电路、互联网/移动互联网/电子商务，占比均超18%。40万至50万元年薪的应届生职位分布的前二行业是互联网、电子技术/半导体/集成电路行业，占比均超19%。

受疫情和行业因素的影响，房地产开发/建筑/建材/工程行业新发应届生职位占比下降最多，从2021三季度的10.93%下滑到2022三季度的5.10%,下降了5.83个百分点，排名从第二下降到第七。

报告指出，房地产销售/营销作为该行业一线从业者，最能感知行业的变化。猎聘大数据显示，今年前三季度想转型的房地产营销/销售比去年同期增长了68.50%；而具有降薪跳槽意愿的房地产营销/销售人才同比增长43.83%。

