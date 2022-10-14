港警务处长吁尽快设立强制举报虐待儿童机制

香港保护儿童会辖下童乐居虐儿事件震惊全港，有近40名幼童受虐，共34名女职员被起诉及提堂。香港警务处处长萧泽颐星期五（10月14日）说，警方支持尽快设立强制举报虐待儿童机制，并希望立法会加快审议进程，以保障儿童。

综合香港电台和《星岛日报》报道，香港警方14日上午于屈地街电车总厂举行“童行‧同心”保护儿童计划2022开幕礼，该计划为期约一个月，希望透过电车流动展览，藉此提升市民保护儿童的意识，鼓励公众在遇见虐儿案件时要挺身而出，破除旁观者心态。

香港警务处处长萧泽颐致辞时说，警方去年首次举办以保护儿童为主题的大型教育及宣传活动，吸引超过六万名市民及350所学校参加，成功提升保护儿童的讯息。

他说，警方过去一年持续检讨及优化处理虐儿案件的程序，今年初与律政司成立免受伤害证人及儿童保护专责小组，并加快处理20多起案情严重性质敏感的虐儿案。警方今年7月也成立易受伤害证人支援队，强化训练人员及与持份者的合作，合力保护儿童及易受伤害的社群。

萧泽颐说，警方今年首八个月共录得795起虐儿案，与去年同期相若，但香港今年的虐儿案件案情较严重，令大家感到忧虑及十分痛心，也引起社会对虐儿案件的关注。

他还说，警方十分支持强制举报虐儿个案机制的立法工作，目前推前至下月提交立法会进行咨询，加快整个修例时间表，令儿童进一步受到保障。

萧泽颐强调，事实上，有不少虐儿案件是可以及早识别及介入，但往往被身边人的忽略，甚至袖手旁观，酿成大大小小的悲剧。他希望透过保护儿童保护计划，改变旁观者的行为，希望以“旁观者change”为主题，透过介入及主动识别儿童受虐，若旁观者日后看见怀疑儿童受虐的案件，不再视若无睹。