中国牵头制定的自动驾驶国际标准正式发布

中国工业和信息化部通告，由中国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准正式发布。

据中国工业和信息化部官网星期四（10月13日）通告，这一题为《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》的标准由中国牵头，联合德国、日本、英国、荷兰、美国等二十余个国家的专家定指定。

这一标准主要规范了自动驾驶系统、动态驾驶任务、设计运行范围及条件等概念，明确了场景、动静态环境和实体要素之间的关系，并形成了包括功能场景、抽象场景、逻辑场景和具体场景在内的场景层次描述规则。

据中国央视新闻星期五（14日）报道，中国汽车技术研究中心标准化研究所所长王兆说，这个标准明确了测试场景的基本术语、要素构成，为后续建立基于测试场景的自动驾驶测试评价奠定了基础。

他指出，车辆自动驾驶本质上是由系统或机器代替人类完成部分或全部的驾驶任务。随着自动驾驶的普及，传统的汽车测试评价方法，已无法满足自动驾驶汽车测试评价需要，需要建立基于复杂测试场景的新型测试评价体系，未来中国也将不断完善自动驾驶国际标准体系建设。

报道称，接下来中国工业和信息化部将组织中国汽车技术研究中心等单位，以国际国内标准同步研究、同步制定为原则，加快推进自动驾驶先进技术研发、基础场景库建设应用及行业测试评价能力建设，持续提升中国在国际标准法规体系建设和产业融合发展方面的参与度和贡献度。