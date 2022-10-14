台防疫指挥中心：保密期限到即公布高端疫苗价格

台湾生产的高端疫苗采购价格近期再次引发争议。台湾防疫指挥中心星期五（10月14日）强调，外界推测的价格都是错误、混淆视听的，没有所谓的价差。待合约保密期限到，官方就会对外公布。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾防疫指挥官王必胜星期五在记者会上强调，外界推估的价格数字都是错误推估，数字本身就是错的，至于外界说有几百块的价差，“也是恶意误导，混淆视听”。他呼吁民众不要轻信，“没有所谓的价差”。

针对高端疫苗采购价格，王必胜称，因为有商业合约在，等到保密期限到了就会对外公布，而高端疫苗逾期交付就是依照合约开罚。

王必胜指出，指挥中心的立场没有变，疫苗是防疫重要战略物资，如果自己可以制造生产，就像国防可以“台舰台造”是一样的意思。且事实上要研发自己的疫苗是很难能可贵的事情，世界上很少有国家可以自己制造疫苗，因此不论哪家想做都会给予协助跟扶持。

王必胜强调，高端相关事务都依法行政，公事公办，没有非法护航情势。台湾审计部说的延迟交货部分，在今年3月交货完成后，就已经开罚了。

媒体询问合约保密期限是否AZ疫苗是到2025年，而高端疫苗是到2026年，王必胜没有回应确切日期，仅说保密期限是合约的一部分，之前就有取得厂商同意可以说明期限，因此台湾卫福部长薛瑞元在立法院时就已经有对外报告，起算就是执行合约完毕的年限，就是可以解密的时间，也就是交完最后一批货后开始起算。

外传依照高端的财报推测，一剂疫苗价格约为723元（新台币，下同，32.23新元），与先前传出的一剂1000元左右的价格存在价差，引发外界热议。先前，薛瑞元在立法院指出，疫苗价格解密时间为五年，被推估最快可能在2025年。