台陆委会澄清网传政府提高港人赴台定居门槛内容不实

台湾大陆委员会星期五（10月14日）在官方脸书（前称面簿）页面发文，澄清网上社群发表台湾政府提高港人赴台居留定居门槛等文章，内容偏颇不实，刻意模糊焦点。

台陆委会贴文写道，台湾政府支持香港之决心不变，但近年主管机关屡屡发现港澳居民居留定居申请案乱象丛生，甚至有移民公司操作假造之痕迹，因此为解决实务乱象，相关机关依规定强化审查，目的并非提高门槛。部分文章中提及之案例与移民公司不当操作有关，陆委会已请主管机关应加强管理并适时公布不肖业者名单，避免港人所托非人，并误解台湾政府作为。

台陆委会称，2020年8月修法增列“原为中国大陆人民以及现（曾）任职中国大陆党政军之港澳居民，申请来台居留、定居时须经跨部会之联合审查”，是为防范中共对我社会进行渗透，爰对具涉陆因素者强化审查密度，只要审核无国安疑虑且无不予许可之情事，仍会予以许可，并无滥用国安理由驳回申请案之情形。

台陆委会说，但较早期假投资真移民案件，主管机关处分理由仅引法定不予许可事由如原为大陆地区人民、有国安疑虑等，未尽然述及其真正不予许可原因，陆委会已协调主管机关应明确揭示不予许可之理由，以免遭部分申请者刻意断章取义模糊焦点，造成外界误解。

台陆委会指出，近三年港人赴台获居留许可2019年5858人、2020年1万零813人、2021年1万1173人；获定居许可2019年1474人、2020年1576人、2021年1685人，整体呈现成长趋势。有文章指称“一百位香港教友移民赴台，没有任何一个成功拿到身分证”，该论述并无具体佐证资料，且居留及定居本属不同阶段，居留须满一定期间且符合法定条件始得申请定居，陆委会会建议相关论述应核实，不宜散布错假言论，造成外界误解。

台陆委会说，为彰显台政府维护普世价值、支持港人争取自由民主之决心，台政府也持续通盘检讨法规，以制度性之机制给予香港人最实际的支持与协助，例如去年台政府已修正“外国专业人才延揽及雇用法”，协助香港专业人才赴台发展；今年4月25日修正发布“香港澳门居民赴台就学办法”，开放不具居留身分之港澳高中生赴台升学。今年6月13日修正发布“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”，增列寻职及在台修读硕博士就学期间得折抵居留期间等规定。

台陆委会称，针对港人人道援助的求助个案，台政府相关机关已依据港澳条例第18条及其施行细则第25条，并参照国际做法及考量香港情势，共同订定明确、严谨之初审及专案审查标准。台政府对所有申请援助案件均根据前开规定，审酌个案安全与自由受紧急危害之程度、需给予援助之必要性，作成适当决定，报请行政院专案处理，对个案皆已妥适处理，协助渠等就学、就业，在台安心生活。

台陆委会也呼吁不应散布或传播不实的假讯息，以免触犯社会秩序维护法规定，并成为境外敌对势力对台湾进行认知战之工具及媒介。