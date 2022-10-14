长沙三孩家庭每孩补贴1万人民币

中国长沙市宣布，为了鼓励生育，对三孩及以上家庭，每孩一次性补贴1万元（人民币，下同，约2000新元）。

据新浪网报道，中国长沙市卫健委星期四（13日）宣布，当地家庭如合法生育三孩及以上孩次，每孩次发放育儿1万元的补贴金。相关文件已于日前下发各县区卫健局。

此前，长沙7月30日印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》提出，对夫妻双方共同依法生育三个及以上子女的本地户籍家庭，三孩及以上每孩可享受一次性育儿补贴1万元；对依法生育两个及以上子女的本地户籍家庭，增加1套购房指标等。彼时市卫健委相关处室工作人员说，尚处于征求意见阶段，尚未制定具体实施细则。

政策事隔两个多月落地。长沙市卫健委和市财政局明确发放范围条件，为夫妻双方均为长沙市户籍（含夫妻中一方为长沙市户籍人员，另一方为无户籍的现役军人）。 7月30日《工作方案》文件印发后合法生育第三孩及以上孩次家庭；孩次按夫妻共同生育的子女数计算。因存在再婚家庭、子女死亡或残疾等情况，依据现行三孩政策，夫妻双方可以生育三个以上子女，这部分家庭也在发放育儿补贴的政策范围内。

另据香港01报道，截至目前，中国已有近10个地区出台或计划出台育儿补贴政策，包括四川攀枝花、甘肃临泽、湖南长沙、黑龙江大兴安岭等。其中大兴安岭地区卫健委在9月发布意见稿，计划对本地户籍且在本地区工作生活的夫妻，生育第三个孩子给予2万元的一次性奖励金，并每月发放500元育儿补贴，直至孩子三周岁。