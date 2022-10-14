调查：香港入境检疫放宽至“0+3” 近八成旅行社称业务仅恢复一成

香港旅游业议会与旅游界立法会议员姚柏良10月进行的调查显示，港府将入境检疫措施放宽至“0+3”（三天居家医学监察）后，有79%旅行社表示业务仅恢复一成或以下，他们仍处于倒闭边缘。

综合《星岛日报》和香港商业电台报道，香港旅游业议会主席徐王美伦、副主席谭光舜、谢淦廷联同立法会议员姚柏良，星期五（10月14日）与文化体育及旅游局局长杨润雄会面，反映业界最新的营运状况和诉求。出席代表称，旅行社营运至今仍非常困难。

香港立法会议员姚柏良进行旅行社业务状况问卷调查，访问了350家旅行社，结果显示，76%旅行社聘用的员工人数跌至不足五名，当中57%只聘用了一至两人。鉴于人才流失严重，八成旅行社指出，如果需求突增要增聘人手也将面对困难。

调查显示，自“0+3”实施后，虽然刺激了外游需求，但有31%旅行社表示“未能提升出境业务”，42%旅行社称“只能提升一至两成”。至于入境业务，67%旅行社表示“业务完全无提升”，只有18%旅行社表示“提升了一至两成”。整体来说，41%旅行社表示业务并无恢复，38%仅恢复了一成，即79%旅行社的业务仅恢复一成或以下。

调查也显示，72%旅行社认为，如果港府实施“0+0”（免除所有入境检疫措施）将对他们的业务有帮助；如果港府可与大陆达成通关路线图和时间表，认为有助业务的旅行社比例升至77%。

香港旅游业界促请港府动用防疫抗疫基金，扶持业界；尽快检视“0+3”入境检疫安排，容许让旅行团旅客可以以“团进团出”方式，首三天抵港可到指定食肆或地点，减少“0+3”的限制；并争取与大陆通关。