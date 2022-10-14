台湾争取一周内核定游轮复航指引

台湾星期四（10月13日）迎来边境解封，正式实施“0+7”（七天自主防疫）入境检疫新措施。台湾交通部部长王国材星期五（14日）备询时说，13日台湾各机场约2.5万人出入境，较平常多一倍。交通部已完成游轮复航指引并送交中央流行疫情指挥中心，希望一周内可以核定。

据台湾《自由时报》报道，台湾立法院14日邀请行政院长苏贞昌率各部会首长进行施政报告并备质询。民进党立委蔡适应质询时关注台湾睽违939天后重启边境的状况。王国材说明，13日台湾各机场约有1.5万人入境、1万人出境，较平常多一倍。

蔡适应提到，基隆港是台湾最重要的游轮母港，最多能同时容纳五艘游轮，疫情前年运量超过109万人次，全台更有90%游轮航次由基隆出发，对基隆各项产业带来相当大助益。台湾是亚洲除中国大陆以外最后一批开放边境的地区，需要更努力争取国外观光客。

据此，蔡适应提出四点建议，包含游轮复航指引应尽速核定，旅展行销补助倍增、外国人赴台规费补助强化竞争力。此外，全球现有90个国家和地区的人民入境台湾时免签证，蔡适应建议扣除俄罗斯以外的泰国、菲律宾、文莱的免签试办可以持续进行。

苏贞昌回应，他会责成交通部进行CIQS（通关、证照、检疫、安全）简化，务必让全世界知道台湾已经开放边境。

王国材也表示，交通部已完成游轮复航指引并送交中央流行疫情指挥中心，希望一周可以核定，交通部也开始与游轮业者、旅行业者讨论，各界都相当期盼游轮复航。