泄露尖端武器材料 中国央视披露间谍离境前被抓画面

中国官媒在中共二十大召开前夕播出的专题片中，披露“泄露未投入现役武器装备”的间谍离境前被抓的画面。

据微信公众号“政知道”消息，央视10月13日晚播出大型电视专题片《领航》的第12集《安邦基石》，聚焦国家安全。

片中提到，国际斗争和博弈复杂严峻，各种敌对势力加紧对中国进行政治渗透、分裂颠覆、勾联策反等破坏活动，企图搞乱社会主义中国。

专题片中披露了不少涉及国家安全类的案件，其中包括间谍离境前被抓的画面。

专题片显示，郑州市国家安全局侦查人员在某军工科研院所高级科研人员张建革准备离境出国时，在机场将其抓获。

专题片称，张建革涉嫌出卖中国重要军工涉密材料，他的研究领域涉及中国军方重要武器装备，甚至尖端武器的研发，手握核心机密。

据国家安全机关侦查人员称，中国很多还没有投入现役，没有装备的武器装备，被张建革泄露出去，把“研制尖端武器的情况，研究的方向，研究的现状，就毫无保留地透露给间谍情报机关。”

经审判，张建革因犯间谍罪被法院判处有期徒刑15年。

同时，专题片中也包括涉及高铁运行安全的案件内容，2021年12月，上海市国家安全局对涉嫌为境外刺探非法提供情报罪的王某等人予以刑事拘留。

专题片称，王某等人为境外公司非法搜集、提供涉及高铁敏感数据。这是《数据安全法》实施以来，首例涉案数据被鉴定为情报的案件，也是中国首例涉及高铁运行安全的危害国家安全类案件。