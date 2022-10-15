中印同意尽早举行第17轮军长级会谈

中国印度举行边境事务磋商和协调工作机制第25次会议，双方积极评价两国边防部队前期脱离接触成果，愿意采取措施进一步缓和边境局势，并一致同意尽早举行第17轮军长级会谈。

据中国外交部网站刊登的新闻稿，中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮同印度外交部东亚司兼外长办公室联秘安伯乐星期五（10月14日）以视频方式共同主持中印边境事务磋商和协调工作机制（WMCC）第25次会议，两国外交、国防、移民等部门代表参加。

新闻稿说，双方积极评价两国边防部队前期脱离接触成果，充分肯定此前外交军事沟通取得的成效，愿意采取措施进一步缓和边境局势，推动边境局势由应急处置状态向常态化管控迈进。

双方就当前共同关切的具体问题深入交换意见，提出建设性建议，一致同意尽早举行第17轮军长级会谈。双方表示将认真落实两国领导人重要共识，严格遵守双方签署的协议协定和达成的有关共识，共同维护边境地区的和平与安宁。

中印从前年5月开始发生边境争端，双方在多个实际控制线附近的地点持续对峙并发生冲突，最严重的是前年6月15日两国军队在加勒万河谷爆发的激烈肢体冲突，造成双方人员伤亡。

中国国防部今年9月9日发布消息，根据中印双方第16轮军长级会谈达成的共识，中印两军位加南达坂一线部队9月8日开始同步有计划组织脱离接触。