学位被撤销后 民众党立委蔡壁如请辞

台湾在野党民众党立委蔡壁如硕士论文被认定违反学术伦理，其学位被撤销。蔡壁如星期五（14日）强调论文是自己所写，若真有瑕疵将自愿请辞立委。当天晚上，蔡壁如宣布辞职，并称辞职是她的公开承担，而不是因为论文有问题，她将持续进行申覆，捍卫清白与权益。

根据联合报报道，蔡壁如星期五晚受访时说，她当天就有请辞的想法，但被幕僚劝阻不要激动，但是她收到学校寄来的检举事实后，认为“时间到了，可以对外面讲”；她强调，此时请辞不是策略，辞职是她的公开承担，树立新政治典范，不要选举乌烟瘴气，也不用开始指责是否认罪，“承担是所有政治人物都应该学习，也要建立的新政治文化。”

蔡壁如当晚也在脸书上发布声明称，辞职不是因为论文有问题，将持续进行申覆，捍卫清白与权益。因此风波已经转移整个选举焦点，更给台湾民众党造成不必要且子虚乌有的伤害。

蔡壁如星期五上午一度表示，她接获撤销学位消息后，第一时间很错愕，也想知道错在哪；她对自己做的论文有信心，若真的有问题不会眷恋立委职务，愿意请辞立委。

蔡壁如还说，她不是为了洗学历而去念研究所，进北市府工作后，因为工作需求才到校园进修，论文图表都是她自己整理制作的，没有抄袭意图。她星期五曾主动联系明德科大，称没看到裁决书，校方告知，预计下午六时会回复；下午七时，蔡壁如还在脸书发文称“还没等到学伦会的裁决书”，但当晚九时就宣布辞职。

民众党主席柯文哲对此回应说，他星期五早上问蔡壁如论文是怎么回事，虽然学校都无人给予具体答复，但蔡壁如说“不管了，先辞再讲”。柯文哲表示，蔡壁如很负责，他也没什么准不准辞，只觉得学校好歹要给判决书，“整件事就是怪”。

德明科大撤销蔡壁如硕士学位后，引发台湾各界议论，尤其是新竹市前市长林智坚先前爆发论文抄袭争议时，柯文哲炮火猛批民进党，如今蔡壁如被认定论文抄袭，被民进党反批是“双标党”，不少民众党参选人担忧，若持续延烧恐冲击县市长和议员选情。

有知情人士说，蔡壁如被撤销硕士学位后，民众党内就出现希望蔡壁如主动请辞立委“止血”的声浪，避免在选战倒数阶段成为选情的变数。

蔡壁如请辞后，由名列民众党不分区立委第七名的新光集团吴欣盈递补。吴欣盈星期五现身蔡璧如国会办公室，被认为是在为立委交接提前做准备。

