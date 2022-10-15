中国财政部严禁通过国企购地虚增土地出让收入

中国财政部发文要求，严禁通过举债储备土地，不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，不得巧立名目虚增财政收入，弥补财政收入缺口。

根据每日经济新闻网报道，财政部发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》指出，近年来，各地区各部门严格落实过紧日子要求，不断优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，取得明显成效。但是，仍有个别地区或部门未严格控制一般性支出，出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题。

《通知》强调，发挥支出标准体系在预算管理中的长期性、稳定性和基础性作用，逐步建立涵盖财政重点支出领域、主要共性项目和重大延续性项目的支出标准体系。

《通知》第八条还提到，“防止虚增财政收入与严控一般性支出一体推进”，地方各级财政部门在坚持严控一般性支出，厉行节约、勤俭办一切事情同时，要依法依规组织财政收入，持续整治违规收费行为，坚决防止收过头税，杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派，不增加市场主体负担。

同时，严禁通过举债储备土地，不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，不得巧立名目虚增财政收入，弥补财政收入缺口。进一步规范地方事业单位债务管控，建立严格的举债审批制度，禁止新增各类隐性债务，切实防范事业单位债务风险。

报道指出，苏北重镇徐州市2022年第三批集中供地10月13日下午收官，出让的10宗涉宅地块均被地方平台公司底价成交，共收金66.4亿元（人民币，约13.19亿新元）。

今年以来，中国多地集中供地期间由房地产国央企或者城投公司“挑大梁”，土拍价格逐渐企稳的同时，地方平台公司的债务也在无形间加大。

