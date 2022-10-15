中国教育部开展2023届高校毕业生就业形势分析促就业

2023年中国高校毕业生预计超过1100万。多所高校日前转发的通知显示，为做好2023届高校毕业生就业工作，提出更有针对性的促就业政策措施，中国教育部决定开展2023届高校毕业生就业形势研判分析工作。

根据澎湃新闻报道，有高校转发的通知称，诚邀2023届毕业生登录“国家大学生就业服务平台”填写“2023届高校毕业生就业意愿调查”。诚邀毕业生重点用人单位通过线上填写调查问卷。欢迎广大毕业生和重点用人单位积极填报，为准确分析研判2023届高校毕业生就业形势提供数据支持。

其中，用人单位需求调查问卷设置了当前生产经营状况、计划招聘规模、毕业生平均税前月薪以及未来2至3年对毕业生的需求趋势等问题。

另有高校要求，各二级学院要通过书面调查、实地调研、召开座谈会等形式，在充分调研和认真分析基础上，形成本学院2023届毕业生就业形势分析报告。报告应包括：本学院毕业生规模和就业市场需求变化情况、毕业生求职心态和预期变化情况、总体就业形势；就业工作面临的困难和挑战；促进毕业生就业的措施、对策建议。

此外，为精准分析研判高校毕业生就业形势，研究提出促进2023届高校毕业生就业政策措施，中国教育部高校学生司、学生服务与素质发展中心已于10月11日上午联合召开2023届高校毕业生就业工作视频座谈会。部分省份教育厅(教委)、人力资源社会保障厅高校毕业生就业部门和服务机构及六所高校分管就业领导分别作了交流发言。

教育部高校学生司王辉司长总结谈到，会议既分析研判了当前就业形势，又创新性、有针对性地提出了开展就业工作的硬招实招。他指出，各单位要抢抓高校毕业生求职关键期，深入调研，科学研判，早定政策，狠抓落实，确保2023届毕业生更加充分更高质量就业。