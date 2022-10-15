古思尧称警方上门没收道具 决定取消周日示威

中共二十大星期日（16日）开幕，香港社运人士古思尧说，本周三起一连两日有警方国安处和警署人员到其住所，没收他为到香港中联办示威而准备的道具，及邀请他拍片提防电骗。他决定取消星期日的示威，但不排除二十大闭幕礼会有其他示威。香港警方星期五称，获悉一名人士有意举办公众活动，并已与其取得联络作沟通和了解。

根据《明报》报道，早前刑满出狱的古思尧称，一名自称是警方国安处的男子周三到其荔枝角住所，看到他准备用于示威的道具，包括被画上骷髅骨头，并写有“屠夫政权、遗臭万年”等字眼的区旗、国旗和党旗。古思尧引述警方说，若星期日手持相关道具到中联办示威，一定会涉嫌违反《香港国安法》被捕，并警告古思尧不会顺利到达中联办，当日出发前楼下会有人把他带走。

古思尧还说，前日有分别来自湾仔和西区警署共四名警员到其住所，相关人员邀请他拍摄提防电骗的短片，他当时拒绝了，担心若接受邀请，会被年轻人误会自己与警方关系友好，令过去十多次入狱等同“白坐”，日后不再被年轻人相信和支持他参与和发起社运。

香港警方星期五对此回复称，不会评论个别案件，称采取任何行动均按实际情况依法处理；警方还说，截至周四（13日）未有接获拟于星期日举行公众游行或集会的通知。至于若有市民当日到中联办示威会如何处理，警方指对所有大型公众活动均会做风险评估，调配适当人手部署，以确保活动安全及有秩序地进行。

