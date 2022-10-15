中共二十大境外记者人数较上届跌一半

全球瞩目的中共二十大星期日（16日）即将召开，相关记者会将于星期六下午举行。受疫情影响，本届会议境外记者报名参加人数仅为十九大的一半，共有约900名，而大陆记者人数则比上届增加350人。据台媒报道，已有入住指定饭店“闭环管理”的记者和工作人员因防控要求被拉回居住地居家隔离。

中共二十大新闻中心负责人星期五（14日）以回答记者的方式介绍说，此次共有约2500名境内外记者报名参加大会采访报道工作，其中港澳台记者约150名，外国记者约750名。

上届中共十九大共有3068名中外记者参加采访报道，其中境外记者共1818人，外国记者来自134个国家，比十八大时增加19.6%。

此次受疫情影响，境外记者人数明显减少。据台湾联合报报道，由于近日北京疫情升温，能成功参加中共二十大采访的记者，可能比报名人数还要低。

报道称，北京疫情升温，防疫压力大增，包括近日已进驻大会指定饭店、准备进行“闭环管理”的记者、工作人员也收到流调信息，临时被拉回原居住地居家隔离。

二十大新闻中心负责人也强调，新闻中心认真落实疫情防控要求，努力做到精准防控。所有新闻中心工作人员和媒体记者入住前需完成全程新冠疫苗接种，体温无异常，报到入住和出入新闻中心时查验北京健康宝、核酸检测结果。

负责人还提醒，媒体记者外出参加采访活动集体乘车，尽量减少社会面接触。在新闻中心公共区域配备防疫用品，定期对公共设施进行消杀。在新闻中心设置核酸检测点，每日为媒体记者、新闻中心工作人员和服务保障人员提供核酸检测服务。

北京市继星期四新增24名感染者后，星期五再新增14例本土确诊病例（含8例无症状感染者转确诊病例）和三例无症状感染者。