国民党吁为接种高端疫苗民众提出补偿方案

台湾在野的国民党星期六（10月15日）早上呼吁民进党政府说清楚高端疫苗内幕，为接种高端疫苗的“高端战士”提出补偿方案，并基于人道考量立即重启两岸“小三通”。

据台湾《自由时报》报道，国民党星期六早上召开“边境解封 台湾真的准备好了吗？”记者会，批评民进党政府在星期四（10月13日）开放边境，但接种高端疫苗的台湾民众到日本旅游仍须自费进行核酸检测，开放边境却不放行两岸“小三通”。

国民党副发言人郭音兰称，那些“相信政府，相信党”的民众，施打高端疫苗的结果，就是必须补打其他牌子的疫苗，或自费进行核酸检测，才能到日本旅游。面对这些“高端战士”，“蔡政府难道要放生他们，不必负起责任？”

台湾审计部近日送至立法院的报告揭露高端五大缺失，包括未确实推估民众需求，导致疫苗过期销毁；高端多次延迟交货逾30天，卫福部却不罚违约金；疫苗采购不透明公开，还以“密件”封存疫苗采购合约30年；此外，早前财经名嘴根据高端财报，算出高端一剂723元（新台币，下同，32.29新元），但卫生福利部预防接种咨询委员会（ACIP）召集人李秉颖却说高端一剂卖1000多元，中间的价差也再引起争议。

国民党因此要求民进党籍台北市长参选人陈时中出面解释采购高端疫苗的内幕。

另外，郭音兰还称，既然台湾边境已经解封，民进党就不应该“双标”。台湾总统蔡英文口口声声说台湾已经准备好，政府就应该恢复正常生活，顾经济、拼未来。她称，从民进党政府不开放“小三通”这一点来看，蔡英文只是“口号治国”，就连外国旅客要来台湾，都比从中国大陆回来的台湾人还要轻松简单。

郭音兰称，开放边境就代表疫情已经稳定，在可控制范围内，“小三通”为何不恢复？政府各部门互踢皮球，没有一个部会愿意出面解决问题，上个月金门、连江、澎湖等三个离岛县长与立委连署要求政府开放“小三通”，民进党政府为何不开放？以往“小三通”单程机票票价只要1万元，但现在民众可能要多花三到四倍的钱，才能回到台湾。