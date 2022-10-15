中国“光腿神器”欧洲走红 销售额环比增131%

欧洲能源危机加剧叠加寒冬将至，继中国电热毯和高领毛衣后，中国制造的“光腿神器”在欧洲也走红了。跨境平台速卖通提供的数据显示，10月至今，类似打底裤的丝袜“光腿神器”销售额取得了131%的环比增长，其中最多的订单是来自荷兰、德国和法国的女性。

综合新黄河和中新经纬报道，据资料介绍，光腿神器指的是类似打底裤的丝袜，因其与皮肤颜色相近，穿上后从远处看如同裸露着双腿。对于爱美的女孩子来说，“光腿神器 ”是秋冬季节兼顾保暖与美丽的神器。

跨境平台速卖通提供的数据显示，10月至今，“光腿神器”销售额取得了131%的环比增长，而来自荷兰、德国和法国的女性最为喜爱。

不仅如此，和光腿神器一起并称中国过冬八件套的还有秋衣秋裤、法兰绒睡衣、热水袋、暖手宝、取暖器、电热毯和高领毛衣等等中国制过冬产品正被欧洲消费者买爆。

据报道，中国人过冬不可或缺的秋衣秋裤，正出现在欧洲消费者的衣柜里。据本土跨境平台速卖通提供的数据显示，10月以来，保暖内衣的销售额环比增长246%。其中，秋衣秋裤在法国、德国、意大利、荷兰、波兰等多个国家均有三倍以上的环比增长，分别为372%、362%、365%、316%和311%。

数据还显示，10月至今，中国产热水袋销售额在全欧洲取得了300%的环比增长。暖手宝更是环比增长了447%。据速卖通9月28日提供的数据，近一个月内，低能耗“取暖电器”类产品，在欧洲的销售额环比上个月增长了300%。

其中来自荷兰、法国、德国和波兰消费者对中国产的取暖器、暖脚宝、电热围巾等保暖神器最为依赖。

来自中国海关总署的数据也显示，仅今年7月，欧盟27国进口中国电热毯就高达129万条，环比增长近150%。

