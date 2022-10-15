中国财长：正高效统筹疫情防控和经济社会发展

中国财政部部长刘昆星期六（15日）在世界银行集团（以下简称世行）发展委员会部长级会议上说，中国正高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效应对超预期因素影响，促进经济总体持续恢复。

根据中国财政部网站刊登的新闻稿，世行星期六在美国华盛顿特区举行第106次发展委员会部长级会议，讨论粮食与能源危机、实现气候与发展目标等议题。中国财政部部长刘昆作为世行中国理事以视频方式出席会议并发言时说，今年6月，中国国家主席习近平主持全球发展高层对话会，推动落实全球发展倡议，为加快落实联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。世行应恪守多边机构原则，立足发展宗旨，扩大发展融资规模，发挥知识银行作用和全球召集力，支持发展中国家统筹短期危机应对和中长期发展，不断推进绿色、韧性、包容发展议程。

刘昆指出，中国提出国际粮食安全合作倡议，为解决当前全球粮食问题提供了中国方案。中国支持世行以提高能效为重点，统筹有序推进保障能源安全和能源转型。世行应坚持《巴黎协定》核心原则，扩大气候资金动员。中国敦促发达国家切实履行每年向发展中国家提供1000亿美元（约1427亿新元）的气候资金承诺。世行应通过包括增资在内的多种方式，确保其充足的财务能力。

刘昆强调，中国正高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效应对超预期因素影响，促进经济总体持续恢复。中国将继续深化与世行集团的全方位合作，协同努力应对多重危机，推动实现更加强劲、绿色和健康的全球发展。

此次会议由发展委员会主席、乌拉圭经济和财政部长阿尔贝莱切主持，世行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃出席会议并发言。

会议各方认为，全球经济正在受到多重危机的负面影响。欢迎世行全球危机应对一揽子方案，以解决粮食不安全、气候减缓和适应及其他长期挑战，支持客户国实现包容、可持续增长。

各方欢迎在世行成立疫情大流行防范、准备和应对基金；鼓励世行继续实施《气候行动计划》，欢迎世行发布《国别气候与发展报告》，帮助客户国实现气候和发展议程；期待国际开发协会第20期成功实施，支持客户国应对多重危机挑战；各方要求世行探讨落实二十国集团多边开发银行资本充足率评估报告相关建议。

