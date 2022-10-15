上交所科创板股票做市交易业务已准备就绪

上海证券交易所（以下简称上交所）目前已完成科创板股票做市交易业务的各项准备工作，交易业务上线已准备就绪。截至10月14日，经中国证监会核准，14家证券公司取得了上市证券做市交易业务资格，标志着部分证券公司已具备开展科创板股票做市交易业务的条件。

根据“上交所发布”微信公众号消息， 科创板开市以来，稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，各项制度安排经受住了市场检验，为引入做市商机制创造了良好的条件。

中国证监会于今年5月13日发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》，上交所于今年7月15日发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》及业务指南。规则发布后，上海证券交易所积极开展科创板股票做市交易业务相关准备工作，开发建设科创板做市业务管理系统，制定有针对性的风险监控及监督管理方案，完成证券公司开展科创板做市业务专项技术测试并先后组织开展四次全网测试。

接下来，上交所将根据符合条件的证券公司申请，完成做市商对特定科创板股票开展做市交易业务的备案，并通过官方网站相关专栏向市场公布。做市商将在完成备案后开展科创板股票做市交易业务。

下一步，上交所将在中国证监会的领导下，持续深化科创板改革创新，全面推动科创板高质量发展，为构建新发展格局提供有力支撑。

