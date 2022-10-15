蔡壁如请辞立委 柯文哲：处置明快不影响选情

台湾民众党立委蔡壁如被认定硕士论文违反学术伦理后，宣布请辞立委。民众党党主席柯文哲星期六（10月15日）对此说，蔡壁如处置明快有担当、不影响民众党选情，也没有所谓“断尾求生”，不过校方应给当事人审定书及应变时间。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社报道，柯文哲星期六出席台北市客家文化主题公园开幕式，接受媒体联访时称，他认识蔡壁如30年，是个做事认真、有担当、负责任的人，以蔡壁如个性会想给社会一个负责任的态度，审定书出来就慢慢去比对，将来要申诉等等再讲，至于“断尾求生”这种见缝插针的话不用理会。

至于蔡壁如的争议对民众党选情的影响，柯文哲称，“不会啦，她这个还好”，因为处置明快有担当，且党员是年轻人与高知识份子，比较理性。

不过柯文哲称，如果可以重来，校方应给当事人完整审定书，再过一、两天再发新闻稿，让当事人有准备、辩护的时间。

柯文哲说，当德明财经科技大学寄电子邮件给蔡壁如说要撤销学位，蔡壁如在上节目、无法反应，幕僚先发紧急声明。柯文哲指出，他晚上才跟蔡壁如通电话询问怎么回事，蔡壁如有问要不要辞立委，他则回应，“被判死刑也要有判决书，现在什么都没讲”。

柯文哲说，自己后来一直连络校方，但校长室说那是学术伦理委员会的事，教务长则说他下班了，后来校方才说要开会，再给审定书。

柯文哲说，蔡壁如有跟他说好，若有问题就请辞，但以后遇到这种事情，要给当事人完整审定书才可以发新闻稿，不然不是很好的示范。

另有民众党消息人士透露，柯文哲原本希望等德明科大回复完整资料后，再视情况决定蔡壁如是否要请辞，但党内人士忧心此次争议影响选情，特别是目前选情稳定领先的新竹市长参选人高虹安，才成为蔡壁如火速请辞立委的主因，盼止血降低对选情冲击。

这名消息人士说，民众党和柯文哲现在都以高虹安为重，任何可能会影响选情都会排除或切割，比如新竹县竹北市长参选人林冠年被控涉嫌酒驾，民众党就火速决议开除林冠年党籍，切割意味浓厚，显见民众党及柯文哲对高虹安的重视。

德明财经科技大学星期四（10月13日）宣布，认定蔡壁如在职专班的资管系硕士论文违反学术伦理事实，撤销蔡壁如硕士学位。

德明科大撤销蔡壁如硕士学位后，引发台湾各界议论，尤其是新竹市前市长林智坚先前爆发论文抄袭争议时，柯文哲炮火猛批民进党，如今蔡壁如被认定论文抄袭，被民进党反批是“双标党”，不少民众党参选人担忧，若持续延烧恐冲击县市长和议员选情。

蔡壁如星期五（14日）在记者会上强调硕论是自己所写，待收到德明科大学伦会的全文审定报告后，若真有瑕疵，将自愿请辞立委。但蔡壁如当晚随即宣布辞职，并称辞职是她的公开承担，而不是因为论文有问题，她将持续进行申覆，捍卫清白与权益。