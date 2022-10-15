习近平《求是》发文：保护人民生命安全可不惜代价

中共总书记习近平在《求是》杂志发表文章，强调中共在任何时候都把群众利益放在第一位，人民至上、生命至上，“保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价”。

据新华社报道，10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表习近平的文章《坚持人民至上》。

文章说，中国共产党自成立以来，团结带领人民进行革命、建设、改革，根本目的就是为了让人民过上好日子，无论面临多大挑战和压力，无论付出多大牺牲和代价，都始终不渝、毫不动摇。坚持以人民为中心的发展思想，必须坚持人民至上、紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢植根人民，并落实到各项决策部署和实际工作之中。

文章指出，中国共产党没有自己特殊的利益，中共在任何时候都把群众利益放在第一位，“在重大疫情面前，我们一开始就鲜明提出把人民生命安全和身体健康放在第一位。人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”

文章强调，人民是中共执政的最大底气，中国社会主义民主是维护人民根本利益的最广泛、最真实、最管用的民主。做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，要紧紧依靠人民，积极主动作为，在应对危机中掌握工作主动权、打好发展主动仗。

文章说，推动经济社会发展归根到底是为了不断满足人民群众对美好生活的需要。要用心用情用力解决群众关心的就业、教育、社保、医疗、住房、养老、食品安全、社会治安等实际问题，努力让群众看到变化、得到实惠。

文章还说，中共要做到长期执政，就必须始终同人民群众风雨同舟、同甘共苦。十八大以来，一以贯之全面从严治党，坚定不移反对和惩治腐败，就是要教育引导党员、干部始终同人民群众同呼吸、共命运、心连心。要坚定不移反对腐败，坚持不懈反对和克服形式主义、官僚主义。