中国最高检：前三季度起诉黑恶势力“保护伞”172人

中国最高检今年前九个月起诉黑恶势力“保护伞”172人，对涉黑恶案件提前介入1087件，占案件受理数的65.6%。

据中国最高人民检察院网站星期六（10月15日）发布的前三季度全国检察机关主要办案数据，今年1月至9月共逮捕各类犯罪嫌疑人40万3000人，共决定起诉102万5000人。其中，起诉抢劫、绑架等严重暴力犯罪3万9000人，起诉涉黑涉恶犯罪9139人，起诉聚众斗殴、寻衅滋事犯罪3万4000人，起诉毒品犯罪3万8000人。

最高检案件管理办公室负责人介绍，全国检察机关1月至9月共起诉涉黑恶犯罪1658件9139人。不起诉23件300人，不诉率3.2%，较整体刑事犯罪低22个百分点。起诉黑恶势力“保护伞”172人，对涉黑恶案件提前介入1087件，占案件受理数的65.6%。

负责人说，2022年是常态化扫黑除恶斗争深化推进之年，检察机关始终围绕“质量建设年”工作要求，以贯彻落实反有组织犯罪法为牵引，深挖彻查黑恶势力保护伞，严惩涉黑涉恶犯罪。

另外，负责人强调，故意杀人、故意伤害、抢劫、强奸、绑架等作为最严重的暴力犯罪，一直都是司法机关打击的重中之重，也是关系民众安全感的重要因素。

全国检察机关1月至9月共起诉严重暴力犯罪3万9000人，起诉拐卖妇女、儿童罪717人，起诉收买被拐卖的妇女儿童罪234人；寻衅滋事罪2万5000人，聚众斗殴罪9488人，危险驾驶罪22万人。