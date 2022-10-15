受美欧制裁影响 俄公民难以在港银行办理投资业务

由于西方多国就俄乌战争对俄罗斯实施制裁，许多在港的俄罗斯商人难以在香港的银行办理业务，其中香港上海汇丰银行（HSBC）已停止向在港的俄罗斯客户提供投资服务。

据香港《南华早报》报道，一名熟悉香港上海汇丰银行业务的消息人士证实，汇丰银行已向在香港的俄罗斯客户，发了一封关于因欧盟颁布的制裁而暂停提供投资服务的信函。

但这名人士称，这些客户的个人储蓄账户或其他个人银行服务不会受到影响。

根据《南华早报》查阅汇丰银行6月发出的信函，该行在信中提醒客户，自4月25日起，该行无法向俄罗斯国民提供投资服务，除非他们同时拥有欧盟成员国的永久居住权或公民权。

信件称，这是“为了履行欧盟关于俄罗斯破坏乌克兰局势稳定行动的限制性措施规定”，但他们仍可出售和继续持有投资产品。

一名收到这封信的不具名俄罗斯商人说，尽管他在香港待了10年，但自从今年2月俄罗斯因入侵乌克兰而被美国、欧盟和英国制裁后，俄罗斯国籍已成为他办理银行业务的障碍。

他说，俄罗斯人在香港开设银行账户一直都很困难，但在最近这件事变得“几乎不可能”。即使在香港开设分行的中国大陆银行也对俄罗斯护照持有者保持警惕，还有许多因此被拒绝的案例。

俄罗斯驻香港总领事萨吉托夫（Igor Sagitov）也说，他已接获许多在港俄罗斯公民投诉，自己在香港进行金融交易时面临一些障碍。

萨吉托夫说，即使中国大陆和香港没有加入西方国家的行列对俄罗斯实施制裁，但也有俄罗斯商人面临无法在香港转移资金或开设新账户的情况。

汇丰银行发言人说，与其他银行类似，汇丰银行需要遵守一些针对俄罗斯的复杂法规，这也将影响到银行在全球的金融服务提供。

花旗银行、中国银行（香港）、星展银行和渣打银行没有回应置评请求。

上周四，俄罗斯钢铁寡头莫尔达绍夫（Alexey Mordashov）的一艘价值39亿港元（7.09亿新元）游艇停泊在香港水域。莫尔达绍夫被认为是俄罗斯总统普京的盟友，被美国、欧盟等列入制裁名单。

但香港特区政府决定不对莫尔达绍夫的游艇采取任何行动。

美国国务院还为此警告香港，称逃避多个司法管辖区制裁的个人可能利用香港作为避风港，这进一步让人质疑香港商业环境的透明度，从而影响其金融地位。

对此，香港特首李家超星期二强调，港府会执行联合国的制裁决议，但不会对个别国家施加单方面制裁。他说，“香港是一个充分尊重法治的地方，按照法律处理所有行为。而香港作为金融中心，我们的监管制度跟世界接轨，任何一个地方自己的一些行动设定，在香港没有法律基础，我们不会在没有法律的情况下做任何事。”