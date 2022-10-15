中国最高检：“少捕慎诉慎押”政策理念向诉讼前端有效传导

中国最高人民检察院星期六（15日）发布今年前三季度全国检察机关主要办案数据，并指出“少捕慎诉慎押刑事司法政策和理念向诉讼前端有效传导”，表明“少捕慎诉慎押”已从司法理念上升为中国官方的刑事司法政策。

根据中新社报道，数据显示，今年1月至9月，公安机关提请逮捕数量大幅下降，检察机关共受理审查逮捕各类犯罪44.3万件66.9万人，同比分别下降29.2%、28.8%。同期，刑事案件不捕率41.8%、不诉率25.2%，同比分别增加12.2、9.9个百分点。

最高人民检察院案件管理办公室负责人在答记者问时说，诉前羁押率明显下降，在提起公诉前采取刑事拘留、逮捕强制措施的比例为28.3%，同比减少16.8个百分点，为近三年来最低。

不过，一些地方寻衅滋事等社会治安案件引发社会关注。检方聚焦民众身边“小案”，严厉打击各类违法犯罪。

据统计，今年1月至9月，全国检察机关共起诉涉黑恶犯罪1658件9139人。不起诉23件300人，不诉率3.2%，较整体刑事犯罪低22个百分点。

最高检案管办负责人称：“坚持依法打击危害人民群众安全感的严重暴力犯罪、残害妇女、儿童等弱势群体犯罪，以及其他主观恶性大、情节恶劣的犯罪，坚决予以从严追诉。”今年1月至9月，全国检察机关共起诉严重暴力犯罪3.9万人；起诉拐卖妇女、儿童罪717人，起诉收买被拐卖的妇女儿童罪234人。

此外，检方在今年前三季度共起诉寻衅滋事罪2.5万人，聚众斗殴罪9488人，危险驾驶罪22万人。针对事关社会治安的重点领域重点行业存在的社会安全隐患，检方通过制发检察建议的方式达到“办理一案、治理一片”的社会效果。

