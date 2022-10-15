微信上线刷掌支付小程序 开启新支付模式

腾讯旗下的微信开启新支付模式，上线刷掌支付小程序。

综合Tech星球和《深圳商报》星期五（10月14日）报道，微信内已上线“微信刷掌支付”小程序，可为用户更加便捷的管理刷掌支付，但刷掌支付功能需要在刷掌设备中开通。

刷掌支付是继密码支付、指纹支付、刷脸支付后，微信的又一新支付方式。目前微信支付已在深圳部分商家接入刷掌支付设备进行测试，用户可以通过刷掌纹支付订单。

“微信刷掌支付”小程序由财付通支付科技有限公司开发，其小程序介绍为“你的手掌就代表着你”。

据报道，对于“刷掌支付”，腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯公司”）早已有诸多动作。

天眼查APP显示，腾讯公司3月24日申请了“刷掌设备”的专利，7月26日已获得授权，预估在2032年3月24日到期。

同时，腾讯公司也已申请多枚“微信刷掌”“微信刷掌支付”“微信刷掌服务”“WePalm”商标，国际分类涉及广告销售、科学仪器、通讯服务等，当前商标状态均为等待实质审查。

行业人士指出，刷掌支付与刷脸支付同属于生物识别技术在支付领域的应用，且都是“无感支付”，不需要接触设备就可以完成支付动作。另外，相较于普通的密码支付，生物识别也拥有便捷性和安全性。