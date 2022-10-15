孙业礼：中共建成的小康社会“成色十足”

中共二十大新闻发言人孙业礼说，中国建成的小康社会远远超出了改革开放之初的预想， 小康社会的成色十足。

孙业礼星期六（10月15日）在二十大新闻发布会上说，建设一个小康社会，是中共改革开放之初就提出来的战略目标，最初的设想，“小康”也就是不穷不富，日子好过一点，人均国民生产总值800美元（1142新元）至1000美元，就算是小康了。

他说，随着改革开放的推进，中国发展不断加快，“小康”内涵也越来越丰富，党对实现小康社会的目标不断提出新的要求。中共十八大明确提出，到建党100年时全面建成小康社会，并对要建成的小康社会作出了新的描绘。

孙业礼称，现在看，中国已经建成的小康社会远远超出了改革开放之初的预想，达到了十八大提出的目标要求，小康社会的成色也十足。他指出，到2020年，中国国内生产总值达到101.6万亿元人民币（20.18万亿新元），稳居世界第二大经济体，人均国内生产总值超过1万美元；中国进入中等收入的人口超过4亿人，形成了全球规模最大、最具成长性的中等收入群体；城乡居民恩格尔系数分别下降到29.2%、32.7%，人民生活品质明显提升。

他也称，十八大以来，中共把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务，在过去长期扶贫工作基础上，对剩余的贫中之贫、困中之困的贫困问题发起攻坚战，取得了全面胜利。到2020年底，9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。这在中国历史上是从来没有过的，在人类减贫史上也是一个奇迹。

他也说，中国的小康是全面的小康，全过程人民民主不断发展，人民精神文化生活更加丰富，基本公共服务均等化水平大幅提升，生态文明建设取得突破性进展，“这些都是实实在在的成就，经得起检验”。