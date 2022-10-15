孙业礼： 中国仍是世界经济增长动力源 将保持经济运行在合理区间

在二十大首场记者会上，彭博新闻社记者提问：今后五年中国还会把回到高速增长作为目标吗？如果是的话，如何实现？中国经济的快速增长已经结束了吗？

对此，二十大新闻发言人孙业礼说，据统计，2013年至2021年，中国国内生产总值年均增长6.6%，高于同期世界2.6%和发展中经济体3.7%的平均增长水平，对世界经济增长的平均贡献率超过30%。作为世界第二大经济体，在拥有这么大体量之后，在转向高质量发展进程中，还能保持这样的增长速度，也是非常难得的。

他说，增长速度是衡量经济发展的重要指标，但不是唯一指标。中共中央在十八大后，明确中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，不简单以生产总值增长率论英雄，而是着眼从根本上解决经济长远发展问题。

他说，这十年，中国经济发展的平衡性、协调性、可持续性明显增强，国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，经济发展迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。

他也坦言，受到疫情和国际环境等因素影响，中国经济面临较大下行压力。中国采取一系列有力有效措施，稳住了经济大盘，巩固了企稳向好趋势。相比而言，中国经济发展在主要经济体中仍处于较好水平，中国仍是世界经济增长的重要稳定器和动力源。

他重申，中国发展仍具有诸多有利条件，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。下一阶段，中国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，继续深化供给侧结构性改革，着力扩大有效需求，切实保障粮食能源安全和产业链供应链稳定，持续加大稳就业政策实施力度，扎实做好民生保障工作，保持经济运行在合理区间。